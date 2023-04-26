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Lada Granta с 16-клапанным мотором поступила в продажу

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Фото: Lada
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АвтоВАЗ объявил 26 апреля о начале продаж автомобилей Lada Granta с 16-клапанным двигателем.

«Мотор мощностью 106 л.с. доступен для LADA Granta со всеми типами кузова: седан, лифтбек и универсал Cross. 16-клапанный двигатель LADA Granta развивает 106 л.с. при 5800 об/мин и 148 Нм крутящего момента при 4200 об/мин», — говорится на официальном сайте производителя.

Особенностью этого мотора является модуль впуска с переменным объемом — специальные заслонки меняют конфигурацию впускного коллектора в зависимости от оборотов двигателя.

«Благодаря этому увеличивается крутящий момент в диапазоне низких оборотов, что улучшает динамику разгона и повышает эластичность двигателя», — говорится в сообщении.

Стоимость такого автомобиля начинается от 865,5 тыс. рублей за седан в версии Comfort. В такой машине есть две подушки безопасности, обогрев передних сидений, кондиционер, аудиосистема.

«Стоимость базовой версии Lada Granta, оснащенной восьмиклаппанной модификацией двигателя мощностью 90 л.с., начинается от 678,3 тыс. рублей», — уточняет автопроизводитель.

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25 апреля стало известно о переговорах АвтоВАЗа с тремя китайскими автопроизводителями о запуске производства автомобилей под брендом Lada. При этом компания не планирует «пускать пыль в глаза» и открыто заявляет, что сегодня это китайский продукт. Но, учитывая возможности инжинирингового центра АвтоВАЗа, в котором работают 3,5 тыс. специалистов, производители будут двигаться к локализации этого автомобиля.

С 1 мая АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2% в связи с инфляцией. Стоимость компонентов и сырья в связи с изменением курса валют выросла и у поставщиков, и у субпоставщиков компании, что и привело к росту цен на автомобили.

АвтоВАЗ рассматривает возможность сборки автомобилей Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. У компании есть планы и по углублению локализации производства автомобилей в Ташкенте. В частности, обсуждается возможность наладить сварку и окраску машин.

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