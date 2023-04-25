Глава АвтоВАЗа объявил о подорожании автомобилей Lada с 1 мая

АвтоВАЗ с 1 мая повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2%, сообщил глава компании Максим Соколов.

Он уточнил, что рост цен вызван общим повышением тарифов из-за инфляции.

«Всё растет в соответствии с инфляцией. Но мы взяли курс поднять ниже, чем инфляция, и действуем в соответствии с этим утвержденным финансовым планом», — сказал Соколов в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Ташкенте 25 апреля.

Стоимость компонентов и сырья в связи с изменением курса валют выросла и у поставщиков, и у субпоставщиков компании, что и привело к росту цен на автомобили, объяснил глава компании.

Вместе с тем в мае автомобильная компания введет предельные цены на продажу автомобилей Lada в своей дилерской сети. По словам Соколова, производитель будет жестко контролировать нововведение вплоть до расторжения контракта при любых нарушениях.

Ранее в этот день Соколов заявил, что АвтоВАЗ рассматривает возможность сборки автомобилей Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. Он подчеркнул, что у компании есть планы и по углублению локализации производства автомобилей в Ташкенте. В частности, обсуждается возможность наладить сварку и окраску машин.

Lada Vesta NG оснащается восьмиклапанным двигателем ВАЗ-11182 объемом 1,6 л. Мощность — 90 л.с. На данный момент завод выпускает автомобиль в кузовах «седан», «универсал» и в версии SW Cross только с этим силовым агрегатом.

Версия со 106-сильным 16-клапанным двигателем ориентировочно появится в мае–июне текущего года.