Реклама
Прямой эфир
Политика
Персоной нон грата в РФ объявлен 1-й секретарь посольства Молдавии
Мир
Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборы 2024 года
Происшествия
В Запорожской области ВСУ обстреляли город Токмак
Мир
Глава Еврокомиссии сообщила о выделении Украине очередного транша в €1,5 млрд
Общество
В Москве открылся первый ресторан Rostic’s
Общество
Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko
Политика
Посол Молдавии в Москве прибыл в МИД РФ
Экономика
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты по России
Мир
Великобритания запросила заседание СБ ООН по Судану на 25 апреля
Мир
Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН
Мир
Военнослужащий РФ сообщил об обстреле ВСУ эвакуационных групп
Мир
Посол Антонов сообщил об очередной отмене властями США церемонии на Эльбе
Мир
МИД РФ указал на готовность защищаться всеми средствами при агрессии

АвтоВАЗ допустил возможность сборки новой Lada Vesta в Узбекистане

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

АвтоВАЗ рассматривает возможность сборки своих автомобилей в Узбекистане, сказал 25 апреля президент компании Максим Соколов в ходе пленарной сессии на «Иннопроме» в Ташкенте.

«Мы совместно с нашим партнером рассматриваем <...> планы по восстановлению сборки наших автомобилей, причем это будет флагманская модель — модель Lada Vesta нового поколения», — отметил Соколов.

Он также подчеркнул, что у компании есть планы и по углублению локализации производства автомобилей в Узбекистане. В частности, обсуждается возможность наладить сварку и окраску машин.

Переходящий приз: АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с ABS в Тольятти
С конвейера начала сходить обновленная версия популярной модели

Ранее сообщалось, что Lada Vesta NG поступит в продажу уже в мае.

Пока Lada Vesta NG оснащается восьмиклапанным двигателем ВАЗ-11182 объемом 1,6 л. Мощность — 90 л.с. На данный момент завод выпускает автомобиль в кузовах «седан», «универсал» и в версии SW Cross только с этим силовым агрегатом.

Версия со 106-сильным 16-клапанным двигателем появится ориентировочно в мае-июне.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023