АвтоВАЗ допустил возможность сборки новой Lada Vesta в Узбекистане

АвтоВАЗ рассматривает возможность сборки своих автомобилей в Узбекистане, сказал 25 апреля президент компании Максим Соколов в ходе пленарной сессии на «Иннопроме» в Ташкенте.

«Мы совместно с нашим партнером рассматриваем <...> планы по восстановлению сборки наших автомобилей, причем это будет флагманская модель — модель Lada Vesta нового поколения», — отметил Соколов.

Он также подчеркнул, что у компании есть планы и по углублению локализации производства автомобилей в Узбекистане. В частности, обсуждается возможность наладить сварку и окраску машин.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta NG поступит в продажу уже в мае.

Пока Lada Vesta NG оснащается восьмиклапанным двигателем ВАЗ-11182 объемом 1,6 л. Мощность — 90 л.с. На данный момент завод выпускает автомобиль в кузовах «седан», «универсал» и в версии SW Cross только с этим силовым агрегатом.

Версия со 106-сильным 16-клапанным двигателем появится ориентировочно в мае-июне.