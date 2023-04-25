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АвтоВАЗ намерен договориться с компаниями из КНР о выпуске машин Lada
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АвтоВАЗ намерен договориться с компаниями из КНР о выпуске машин Lada

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Фадеичев
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АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя китайскими автопроизводителями о запуске производства автомобилей под брендом Lada. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Ташкенте 25 апреля.

«Мы дадим бренд Lada новым моделям, которые будем производить с нашими китайскими партнерами», — рассказал глава компании.

При этом, по словам Соколова, компания не собирается «пускать пыль в глаза» и открыто заявляет, что сегодня это китайский продукт. Однако с учетом возможностей инжинирингового центра АвтоВАЗа, в котором работают 3,5 тыс. специалистов, производители будут двигаться к локализации этого автомобиля, уточнил он.

Соколов уточнил, что речь идет о площадках компании в Ижевске, Санкт-Петербурге, а также об одном из заводов в Тольятти, где ранее выпускалась модель Niva Chevrolet.

Он также напомнил, что производитель намерен выпустить несколько новых моделей в новых сегментах C и D (среднеразмерные и полноразмерные. — Ред.). При этом некоторые из них на данный момент не сертифицированы в самом Китае, что требует определенного времени.

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Ранее в этот день президент АвтоВАЗа сообщил, что компания рассматривает возможность сборки автомобилей Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. Он подчеркнул, что у компании есть планы и по углублению локализации производства автомобилей в Ташкенте. В частности, обсуждается возможность наладить сварку и окраску машин.

Соколов также добавил, что компания с 1 мая повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2% из-за общего повышения тарифов вследствие инфляции.

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