ГБР Украины возбудило новое уголовное дело в отношении Порошенко

Госбюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Как сообщил 26 апреля депутат Верховной рады Александр Дубинский, на этот раз бывшего украинского лидера подозревают в причастности к контрабанде сигарет.

«ГБР возбудило уголовное дело в отношении контрабанды сигарет в Румынию, организованной пятым президентом Украины Петром Порошенко через подконтрольную ему кондитерскую корпорацию Roshen», — отметил Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий также привел ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на его заявление о том, что Порошенко совершил указанное правонарушение. СБУ отметила, что досудебным расследованием преступлений, совершенных депутатами (Порошенко являлся депутатом Верховной рады IX созыва с 2019 года), в соответствии с требованиями Уголовного кодекса (УК) Украины занимаются следователи центрального аппарата ГБР. Поэтому заявление Дубинского было перенаправлено именно туда.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что экс-президент Украины Порошенко, который является прихожанином раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), побывал на службе в Киево-Печерской лавре, которая ранее находилась в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Бывший украинский лидер присутствовал вместе со своей супругой Мариной Порошенко среди других прихожан в соборе Успения Пресвятой Богородицы.

До этого, 11 февраля, апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения в виде личного обязательства против Порошенко, которого подозревают в государственной измене по делу о поставках угля. Прокуратура просила арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около $35,7 млн. Защита требовала отменить личное обязательство и не применять к экс-президенту никакой меры пресечения.

Порошенко на Украине подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса во время боевых действий, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие полагает, что экс-президент сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении заместителем главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, которому инкриминируется превышение власти. Кроме этого, в качестве свидетеля Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о перемещении картин через госграницу, назначении судей, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе. Сам бывший глава государства отказывается признавать свою вину. Он заявил, что подобные решения выглядят как доказательство политически мотивированного преследования и препятствуют его деятельности.