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Порошенко принял участие в службе ПЦУ в Киево-Печерской лавре

Экс-президент Украины Порошенко принял участие в службе на территории Киево-Печерской лавры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экс-президент Украины Петр Порошенко, который является прихожанином раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), побывал на службе в Киево-Печерской лавре, которая ранее находилась в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Соответствующее видео «Известия» публикуют в пятницу, 7 апреля.

На кадрах видно, как бывший украинский лидер вместе со своей супругой Мариной Порошенко стоит среди других прихожан в соборе Успения Пресвятой Богородицы. Всего в храме на литургии по случаю Благовещения присутствует несколько десятков человек.

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Ранее в этот день глава ПЦУ Епифаний заявил, что в Вербное воскресенье, 9 апреля, проведет службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Литургия начнется в 9:00 по местному времени.

Службы ПЦУ проходят на фоне конфликта УПЦ и ПЦУ вокруг Киево-Печерской лавры. Ситуация с притеснением священнослужителей УПЦ, в частности, монахов Киево-Печерской лавры, обострилась 10 марта, после того как на сайте учреждения опубликовали предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре 2022 года во время обысков на территории лавры Служба безопасности Украины нашла пророссийскую литературу.

23 марта УПЦ обратилась к верующим с призывом всеми законными средствами защищать Киево-Печерскую лавру. Монастырь оцепила украинская полиция.

В день истечения срока ультиматума киевского режима к храму пришли сотни прихожан. А 31 марта группа радикально настроенных мужчин появилась на территории лавры. Также к монастырю пришли десятки граждан, записывающих происходящее на видео. Националисты выкрикивали оскорбления в адрес верующих, провоцируя толпу. После этого у лавры также проходили провокации.

1 апреля стало известно, что настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу назначили два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими. Наместник Киево-Печерской лавры будет отбывать домашний арест по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области. Митрополит Павел назвал решение Шевченковского районного суда Киева о его домашнем аресте «политическим заказом».

2 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине на глазах всего мира «насилуют православие», в то время как весь «цивилизованный Запад» продолжает хранить молчание и даже не пытается защищать права человека и религиозную свободу.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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