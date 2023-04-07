ПЦУ анонсировала службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в Вербное воскресенье, 9 апреля, проведет службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в ПЦУ в пятницу, 7 апреля.

«По случаю праздника входа Господня в Иерусалим в Вербное воскресенье предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит Божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории верхней лавры», — говорится в сообщении на сайте ПЦУ.

Литургия начнется в 9:00 по местному времени.

Первый раз за всю историю Украины ПЦУ провела богослужение по случаю Сретения Господня в Трапезном храме лавры 15 февраля 2023 года.

Православная церковь Украины — объединение раскольников и не воспринимается, как церковь в каноническом понимании. Ее сформировали по предложению бывшего украинского лидера Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве. Тогда в нем участвовали в большинстве своем раскольники.

ПЦУ и ее сторонники оказывают давление на УПЦ. Оно усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры с подписью и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Также говорилось о том, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины (СБУ) нашла пророссийскую литературу.

После этого в городах Украины начали проходить захваты храмов и столкновения раскольников с представителями УПЦ.

Кроме того, еще в 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные в отношении УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.