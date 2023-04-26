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Ортопед указал на необходимость чаще двигаться для здоровья суставов

Ортопед Гиниятов: физическая активность — главная профилактика болезней суставов
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Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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Ведущий травматолог-ортопед СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анвар Гиниятов рассказал, что для здоровья суставов важна регулярная физическая активность.

В интервью «Газете.Ru» в среду, 26 апреля, специалист объяснил, что движение способствует выработке синовиальной жидкости внутри суставной полости. Эта жидкость помогает суставу усваивать питательные вещества и выполняет роль «смазочного материала».

По словам врача, объем синовиальной жидкости при малоподвижном образе жизни сокращается, хрящевая ткань постепенно стирается, а в суставе происходит развитие артрита — хронического воспаления суставов, сообщает телеканал «360». В этой связи важно сохранять подвижность и активность для профилактики болезней суставов.

Гиниятов подчеркнул, что тренироваться сутками напролет и бегать марафоны не стоит, достаточно гулять на свежем воздухе и регулярно делать базовую зарядку, пишет сайт kp.ru.

Врач напомнил, что дефицит физической активности приводит к набору лишнего веса, негативно отражается на состоянии суставного аппарата. Он добавил, что у пациентов с ожирением особенно страдают коленные и тазобедренные суставы.

Также ортопед предупредил об опасности позы нога на ногу для суставов. По его словам, в такой позе сустав передавливается и сильно растягивается, пишет «Москва 24». Он объяснил, что одновременно внутри сустава происходит перераспределение синовиальной жидкости: в одной части ее становится слишком мало, что приводит к сухости, в другой — слишком много, что может привести к повышению внутрисуставного давления.

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14 апреля врач-нутрициолог, эксперт по здоровому питанию Екатерина Стрельникова рассказала о полезных для суставов продуктах.

По ее словам, в частности, продукты с высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот оказывают противовоспалительный эффект на ткани суставов, уменьшают вязкость крови, улучшают региональный кровоток и микроциркуляцию в тканях, окружающих сустав.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я.Л. Цивьяна впервые смогли отследить генетический механизм возникновения врожденной формы сколиоза на курином эмбрионе. По словам ученых, в будущем это позволит через редактирование генома полностью избавиться от заболевания, отмечает телеканал «Звезда».

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