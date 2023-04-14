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Врач назвала самые полезные продукты для суставов

Нутрициолог Стрельникова: для суставов полезны жирная рыба, йогурты, капуста
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Philipp Hympendah
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Врач-нутрициолог, эксперт по здоровому питанию, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Екатерина Стрельникова 14 апреля рассказала о полезных для суставов продуктах.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что при заболеваниях суставов рекомендован сбалансированный рацион с полным набором витаминов, микроэлементов, клетчатки и антиоксидантов.

Как отметила Стрельникова, продукты с высоким содержанием Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот оказывают противовоспалительный эффект на ткани суставов, уменьшают вязкость крови, улучшают региональный кровоток и микроциркуляции в тканях, окружающих сустав. Данные вещества присутствуют в рыбьем жире и жирных сортах рыбы, таких как минога, угорь, семга, лосось, нельма, палтус, осетр, камбала, сельдь жирная, сайра, нототения и другие. Рекомендуется употреблять рыбу в отварном, запеченном (после отваривания) или тушеном виде.

Для здоровья суставов врач призвала два-три раза в неделю употреблять морепродукты, поскольку они обладают высоким содержанием витаминов и минералов, обеспечивающих синтез коллагена благодаря высокому содержанию витаминов A, D, K, E и высокому йодному числу.

Также Стрельникова посоветовала обратить внимание на белковые легкоусвояемые продукты, которые необходимы для восстановления и поддержания тканей суставов. В качестве примера она привела молочные продукты умеренной жирности, такие как творог 5%, сыр до 30%, кефир 3,5%, а также натуральные йогурты.

Стрельникова подчеркнула, что продукты, богатые витаминами, микроэлементами и антиоксидантами полезны для суставов. По ее словам, из-за дефицита аскорбиновой кислоты нарушается синтез коллагена. Для коррекции этой проблемы врач порекомендовала добавить в рацион брокколи, квашенную капусту или черную смородину, так как в этих продуктах витамина С гораздо больше, чем в цитрусовых.

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Ранее, 21 марта, врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала не употреблять пасленовые и сладкие продукты при наличии проблем с суставами. Для того чтобы поддержать здоровье суставов, в рацион стоит включить продукты с содержанием коллагена. Так, хотя бы два раза в неделю стоит есть жирные сорта рыбы. Кроме того, природным источником органического кальция, который дает питание суставам, является любая свежая зелень.

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