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В Москве благоустроят пустующие территории

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В Москве обустроят новые общественные пространства на месте пустырей и необустроенных территорий. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в среду, 26 апреля.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, благоустройство пройдет с учетом мнения горожан, которое те высказали в рамках проекта «Активный гражданин».

Благодаря местным жителям у станции «Хорошево» МЦК появится комфортная зона отдыха у реки Таракановки, там оборудуют лавочки и спортивные турники, пишет РИАМО. В настоящее время в этом месте находится заросший овраг. Детско-спортивный кластер обустроят на месте пустыря на Кирпичной улице в районе Соколиная Гора. Для детей сделают игровые площадки, для взрослых оборудуют зоны отдыха и спортплощадки. Также в порядок приведут парк в районе Орехово-Борисово Южное: там появятся пешеходные дорожки, освещение, цветники и газон, пишет «Москва 24».

Мэр также рассказал, что в Южном Бутово благоустроят Захарьинские пруды. Ранее пустовавшая территория превратится в комфортное место для отдыха и спорта у воды с пешеходными дорожками и площадками для пикника, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время в Москве есть более 950 комфортных парковых и озелененных территорий, а также свыше 500 благоустроенных улиц и общественных пространств. Для жителей мегаполиса созданы десятки тысяч дворов и школьных территорий, отмечает телеканал «360».

Благо в устройство: в России хотят массово озеленять крыши домов
Какие еще эконововведения планируют власти

25 апреля руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в 2023 году в Москве планируется завершить благоустройство трех столичных набережных. Речь идет о набережной Марка Шагала на участке от проспекта Лихачева до МЦК, Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной, а также Симоновской от Крутицкой набережной до жилого комплекса «РиверСкай», пишет НСН.

В тот же день заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что протяженность двух новых экомаршрутов в столичном парке «Яуза» превысит 1,6 км. Как отмечает RT, запланированы работы еще на четырех участках, а на двух — вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда — они уже стартовали.

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