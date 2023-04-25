Реклама
Прямой эфир
Общество
Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko
Политика
Посол Молдавии в Москве прибыл в МИД РФ
Экономика
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты по России
Мир
Великобритания запросила заседание СБ ООН по Судану на 25 апреля
Мир
Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН
Мир
Военнослужащий РФ сообщил об обстреле ВСУ эвакуационных групп
Мир
Посол Антонов сообщил об очередной отмене властями США церемонии на Эльбе
Мир
МИД РФ указал на готовность защищаться всеми средствами при агрессии
Мир
В администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
Мир
Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
Мир
Netflix заявил о планах инвестировать $2,5 млрд в Южную Корею
Мир
В РФ предупредили о риске ядерной эскалации на Корейском полуострове
Мир
В Белоруссии указали на провал попыток США встретить РФ в ООН «холодным душем»

В парке «Яуза» в Москве начали обустраивать новые экомаршруты

0
Фото: mos.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые экомаршруты начали обустраивать в парке «Яуза» в Москве в рамках создания там многофункциональной зоны отдыха. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщается на сайте мэрии столицы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все мероприятия проводятся с учетом пожеланий горожан. Он добавил, что запланированы работы еще на четырех участках, на двух — вдоль улицы Сухонская и Олонецкого проезда — они уже стартовали, пишет «Москва 24».

Общая протяженность экомаршрутов на двух указанных участках составит более 1,6 км. По словам Бирюкова, тропа в районе Олонецкого проезда пройдет вдоль Яузы и местного пруда, через который перекинут несколько мостиков, ее свяжут с основным пешеходным пространством парка, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, новую видовую площадку с качелями создадут в районе Сухонской улицы. На всех маршрутах предусмотрят архитектурную подсветку. Также экомаршрут появится вокруг уже существующего пруда. В него войдут смотровые площадки общей площадью около 100 кв. м, пишет РИАМО.

В настоящее время специалисты уже демонтировали старые настилы, подготовили свайные основания и металлокаркасы для новых экотроп.

Благо в устройство: в России хотят массово озеленять крыши домов
Какие еще эконововведения планируют власти

20 апреля в столичной мэрии сообщили, что парк «Яуза» в Москве станет самым большим по протяженности городским парком в Европе. Для этого от Ростокинского акведука до МКАД происходит поэтапное объединение отдельных зеленых территорий, пишет RT.

В марте мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве построят новый мост через Яузу, он появится недалеко от МГТУ имени Баумана. На нем оборудуют смотровую площадку в виде амфитеатра, она станет украшением всей конструкции, сообщает телеканал «360».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023