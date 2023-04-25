В парке «Яуза» в Москве начали обустраивать новые экомаршруты

Новые экомаршруты начали обустраивать в парке «Яуза» в Москве в рамках создания там многофункциональной зоны отдыха. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщается на сайте мэрии столицы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все мероприятия проводятся с учетом пожеланий горожан. Он добавил, что запланированы работы еще на четырех участках, на двух — вдоль улицы Сухонская и Олонецкого проезда — они уже стартовали, пишет «Москва 24».

Общая протяженность экомаршрутов на двух указанных участках составит более 1,6 км. По словам Бирюкова, тропа в районе Олонецкого проезда пройдет вдоль Яузы и местного пруда, через который перекинут несколько мостиков, ее свяжут с основным пешеходным пространством парка, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, новую видовую площадку с качелями создадут в районе Сухонской улицы. На всех маршрутах предусмотрят архитектурную подсветку. Также экомаршрут появится вокруг уже существующего пруда. В него войдут смотровые площадки общей площадью около 100 кв. м, пишет РИАМО.

В настоящее время специалисты уже демонтировали старые настилы, подготовили свайные основания и металлокаркасы для новых экотроп.

20 апреля в столичной мэрии сообщили, что парк «Яуза» в Москве станет самым большим по протяженности городским парком в Европе. Для этого от Ростокинского акведука до МКАД происходит поэтапное объединение отдельных зеленых территорий, пишет RT.

В марте мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве построят новый мост через Яузу, он появится недалеко от МГТУ имени Баумана. На нем оборудуют смотровую площадку в виде амфитеатра, она станет украшением всей конструкции, сообщает телеканал «360».