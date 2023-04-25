Российский и китайский дипломаты обсудили ситуацию в Судане
Специальный представитель президента России, замглавы МИД Михаил Богданов и спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь обсудили обстановку в Судане. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.
Отмечается, что стороны встретились «на полях» консультативного совещания спецпредставителей стран БРИКС по Ближнему Востоку и Северной Африке (БВСА).
«В ходе беседы был проведен доверительный обмен мнениями по актуальным вопросам развития ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на складывающуюся обстановку в Судане, Йемене, Сирии и в зоне Персидского залива», — говорится в публикации российского МИДа.
В заключение разговора стороны подтвердили приверженность совместной работе для скорейшего урегулирования конфликтов и кризисов в регионе БВСА.
Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командиром спецназа Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.
За 11 дней боев погибли 459 человек, ранения получили более 4 тыс. 25 апреля сообщалось, что одна из сторон конфликта захватила центральную государственную биолабораторию с образцами заболеваний.
24 апреля стало известно, что специальный представитель Генерального секретаря ООН по Судану и глава миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес вместе с несколькими сотрудниками организации останутся в стране для разрешения кризиса. В международной организации заверили, что у нее нет намерений покидать территорию республики.