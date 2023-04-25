Минюст РФ включил две иностранные организации в перечень нежелательных
Министерство юстиции РФ включило две иностранные неправительственные организации в перечень нежелательных на территории России. Об этом 25 апреля сообщило ведомство на своем сайте.
В перечень включены The Institute for Statecraft («Институт государственного управления», Великобритания) и «Форум гражданского общества Россия – ЕС» («EU – Russia Civil Society Forum e.V.», ФРГ).
«Организации включены в перечень в соответствии с ч. 1, 4 и 7 ст. 3.1 федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» на основании решений первого заместителя генерального прокурора РФ», — сообщил Минюст.
21 апреля Генпрокуратура России признала нежелательной в Российской Федерации деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Согласно материалам, ее деятельность направлена на нарушение территориальной целостности России, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.
В конце марта Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной неправительственной организации «Свободный университет» из Латвии.