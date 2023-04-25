В Совбезе оценили опыт СВО для укрепления российской армии

Опыт, полученный в ходе проведения спецоперации (СВО), помог российской армии сохранять боеготовность на высоком уровне, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе РФ 25 апреля.

«<...> опыт специальной военной операции был положен в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений Вооруженных сил Российской Федерации, других силовых структур и органов», — отметил он.

Комментируя противостояние стран Запада и РФ, Патрушев отметил, что России стоит идти на опережение. По его словам, страна должна предугадывать действия своих противников на несколько шагов вперед и принимать упреждающие меры.

Вместе с тем Патрушев указал на попытки США развязать биологическую войну. Он считает, что для предупреждения возможной катастрофы российская научная общественность должна заранее разрабатывать активное противодействие американской военной программе.

Он также добавил, что западные государства не оставляют надежды нанести поражение РФ, а также изолировать ее от внешнего мира и лишить статуса великой державы.

Ранее в этот день зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Запад оказался несправедлив к России и не готов к равноправному партнерству. По его словам, на Западе не просто не услышали Россию, а издевались, изматывали и пытались ослабить страну в течение многих лет.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что коллективному Западу следует проявить уважение к позиции Москвы по наиболее острым геополитическим вопросам во избежание эскалации.

Также 24 апреля глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН отметил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны.