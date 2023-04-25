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Рябков призвал Запад проявить уважение к геополитическим оценкам РФ

Рябков: попытки оспаривать правомерность оценок РФ грозят дальнейшей эскалацией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Коллективному Западу следует проявить уважение к позиции Москвы по наиболее острым геополитическим вопросам во избежание эскалации. Такое заявление в понедельник, 24 апреля, сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы надеемся, что те, кому адресованы наши сигналы (а это западная группа), отнесутся серьезно к тому, что сказал министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров», — отметил он в беседе с журналистами по итогам заседания Совета Безопасности ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава организации.

По словам Рябкова, попытки оспорить правомерность оценок России чреваты негативными последствиями в контексте международных отношений. Дипломат призвал оппонентов Москвы воздержаться от подобных выпадов.

В свою очередь Сергей Лавров отметил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Он объяснил это финансово-экономической агрессией Запада, которая разрушает блага глобализации.

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Ранее в этот день глава МИД РФ прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании Совета Безопасности (СБ) международной организации.

После встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем Лавров сообщил, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации зерновой сделки.

Министр отметил, что Гутерриш рассказал об усилиях, которые он предпринимает, чтобы максимально продвинуть российскую часть зерновой сделки. Однако, по словам Лаврова, прогресс «не очень сильно заметен».

1 апреля пост председательства в СБ ООН перешел к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом этого органа.

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