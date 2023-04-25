Медведев указал на неготовность Запада к равноправному партнерству с Россией

Запад оказался несправедлив к России и не готов к равноправному партнерству, заявил 25 апреля зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Мы многократно просили наших бывших партнеров <...> услышать наши обеспокоенности в сфере безопасности, образовавшиеся после кончины Советского Союза», — сказал он в ходе общения с участниками марафона «Знание».

По его словам, на Западе не просто не услышали Россию, а издевались, изматывали и пытались ослабить страну в течение многих лет.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что коллективному Западу следует проявить уважение к позиции Москвы по наиболее острым геополитическим вопросам во избежание эскалации.

Также 24 апреля глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН отметил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны.

Кроме того, в начале апреля президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что отношения РФ и США переживают глубокий кризис. По его словам, в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.