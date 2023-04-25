Немецкий производитель шин Continental продал завод в Калуге компании S8 Capital. Об этом 25 апреля сообщила газета «Коммерсант».

По ее данным, Continental подписал соглашение о продаже своей доли в дистрибьюторе «Континентал Тайрс Рус» с АО «Промышленные активы С8», принадлежащей S8 Capital, еще в феврале, однако до конца марта требования по сделке не были выполнены.

По словам исполнительного директора Continental Николая Зетцера, продажа активов в РФ также включает завод шин в Калуге. Сейчас сделка по обоим активам ждет одобрения властей.

Ранее, 14 марта, в S8 Capital сообщили, что рассматривают различные активы, представленные на рынке, которые могут быть привлекательными для холдинга. В компании не подтвердили и не опровергли интерес к активам Continental.

Ранее, 8 марта, стало известно, что немецкий производитель шин планирует покинуть российский рынок. Зетцер отметил, что 2022 год для производителя был сложный, выросли цены на сырье, энергоносители и логистику, что в результате повлияло на такое решение.

Еще в начале марта прошлого года компания заявила о приостановке производства и бизнеса в России. Так, речь шла о производстве шин и комплектующих на заводе в Калуге. Позже, в августе, калужский завод Continental возобновил работу.

Некоторые зарубежные компаний с февраля 2022-го приняли решение приостановить работу в РФ или уйти с российского рынка на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.