В Запорожской области ВСУ обстреляли город Токмак

Украинские военнослужащие совершили обстрел мирных территорий Запорожской области во вторник, 25 апреля, сообщил источник «Известий».

Прилеты осуществлялись из РСЗО HIMARS по городу Токмак в 10 часов утра мск. В результате обстрела разрушения получили АЗС на въезде в город, два частных жилых дома, газопровод и объекты электросетей.

По предварительной информации, пострадали двое мирных граждан.

На месте происшествия работают аварийные и экстренные службы.

Днем ранее сообщалось, что украинская армия нанесла удар по территории Донецка десятью ракетами из РСЗО.

23 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что с начала года в республике погибли 100 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Тогда же стало известно, что при обстреле Киевского и Петровского районов Донецка погиб мирный житель. Кроме того, появилось видео с последствиями удара.

Украинская армия каждый день подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.