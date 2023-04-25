Суд оштрафовал Wikimedia Foundation за неудаление экстремистских материалов

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, управляющую «Википедией», на 800 тыс. рублей за неудаление экстремистских материалов. Об этом 25 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Рассмотрению подлежал протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление запрещенной в РФ информации». Удалению подлежала информация, оправдывающая деятельность экстремистской организации «Джамаат Таблиг» (запрещенное в России экстремистское движение).

Суд неоднократно штрафовал Wikimedia Foundation за нарушения российского законодательства.

До этого, 20 апреля, мировой суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 млн рублей за распространение недостоверной информации о действиях российских военных при проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Также 13 апреля суд также оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн. Причиной послужило неудаление страницы в «Википедии», где размещена информация о действиях российских военных в Запорожской области. Отмечалось, что сведения признаны недостоверными и были распространена под видом правдивых.