На выставке «Логос: голос конструктивизма» показали более 350 предметов

В центре конструктивизма «Зотов» на Пресне открылась выставка «Логос: голос конструктивизма», объединившая более 350 экспонатов из 30 музеев, фондов и частных коллекций.

Среди главных произведений — реконструкция Башни Татлина, книги Крученых, Хлебникова, Маяковского и других поэтов-футуристов, оформленные Эль Лисицким и Александром Родченко, а также произведения живописи Наталии Гончаровой, Ивана Пуни и Надежды Удальцовой.

Экспозиция развернута на двух этажах исторического здания хлебозавода № 5, построенного в начале 1930-х годов в стиле конструктивизма.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Логос и рифмы: выставка конструктивизма показала связь слова с искусством