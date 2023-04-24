Около 30 тыс. человек приняли участие в субботнике в Хабаровске
В общегородском субботнике в Хабаровске приняли участие около 30 тыс. человек. Соответствующие данные были озвучены на аппаратном совещании в мэрии 24 апреля.
Мероприятия по уборке города прошли 22 апреля. Экоактивисты и неравнодушные горожане помогли привести в порядок 46 городских скверов и площадей, 2308 дворов и 51 бесхозную территорию.
Также, как уточняет Transsobinfo.com, спецтехника очистила от песка и мусора свыше 700 тыс. кв. м дорожного покрытия. Кроме того, были ликвидированы 28 несанкционированных свалок.
В рамках субботника рабочие также отремонтировали цоколи и фасады многоквартирных домов, провели работы на контейнерных площадках.
15 апреля общегородской субботник состоялся в Москве. В нем приняли участие 1,7 млн человек.