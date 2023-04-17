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На общегородской субботник в Москве пришли около 1,7 млн жителей

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Участие в общегородском субботнике в Москве 15 апреля приняли порядка 1,7 млн человек. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков 15 апреля.

По его словам, также к уборке территорий было привлечено почти 17 тыс. единиц коммунальной техники.

«Население принимает активное участие в проведении этого мероприятия: студенты, школьники старших классов — каждый в силу своих физических возможностей», — цитирует Бирюкова сайт kp.ru.

Участникам субботника выдавали посадочный материал деревьев и кустарников, а также инструменты.

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1 апреля в столице стартовал традиционный месячник весеннего благоустройства, пишет НСН. В порядок привели уже около 60% городских территорий. Коммунальщики убирают общественные пространства, промывают фасады зданий, ремонтируют металлические ограждения вдоль дорог.

16 апреля РИАМО писал, что жители Балашихи на территории Павлинского лесопарка собрали крупный мусор, старую листву, сухие ветки. Начальник территориального отдела администрации города по южной Балашихе Вадим Кузнецов рассказал, что это давняя традиция - ежегодно проводить субботники в лесопарковой зоне деревни Полтево и в Павлинском лесопарке по поручению главы округа Сергея Юрова. Всего на территории более 400 кв. м было собрано около 120 мешков мусора, что составляет около 20 кубометров.

Традиционный субботник в Московской области состоится 22 апреля. В уборке дворов, скверов и парков смогут принять участие все желающие, отмечает телеканал «360». Губернатор региона Андрей Воробьев поручил профильным службам и главам городских округов проследить за качеством уборки улиц городскими службами и подготовки к летнему сезону, пишет RT.

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