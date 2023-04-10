В Подмосковье 22 апреля пройдет традиционный субботник

В Московской области традиционный субботник пройдет 22 апреля. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Очень надеемся, что это будет, как и прежде, праздником, таким приятным событием, когда во дворе жители или на других участках — в скверах, по желанию могут также принять участие», — цитирует Воробьева телеканал «360».

Участники субботника не только будут убирать территории от мусора, но также смогут поухаживать за деревьями и кустарниками в парках и на общественных участках, а также создать новые клумбы и высадить рассады.

Всероссийское голосование за общественные пространства пройдет в этом году с 15 апреля по 31 мая на федеральной платформе za.gorodsreda.ru, отмечает РИАМО.

Ранее 10 апреля сообщалось, что в Московской области проверили качество уборки парков к летнему сезону. С начала апреля было выявлено более 3,7 тыс. нарушений чистоты и порядка. Минблагоустройства довело до директоров всех 184 парков Подмосковья данные о нарушениях.

8 апреля стало известно, что в Москве началось благоустройство мостов. Всего в этом году отремонтируют 13 таких конструкций, в том числе Автозаводский, Нагатинский метромост, Ленинградский и Каширский путепроводы МКАД. Главная задача сделать их комфортными для пешеходов и автомобилистов, пишет «Москва 24».

В марте мэр столицы Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике, который пройдет 15 апреля. Инвентарь участникам субботника пообещали предоставить, сообщает агентство городских новостей «Москва».