В Подмосковье проверили качество уборки парков к летнему сезону

В Московской области контролируют качество уборки парков к летнему сезону. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщается на сайте правительства региона.

В минувшие выходные глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин посетил городской парк и липовую рощу в Красногорке. Представители ведомства также посетили центральные парки Королева, Реутова, Люберец, Истры и Звенигорода, а также «Дубки» в Химках, парк имени Островского и «Принарский» в Серпухове, отмечает телеканал «360».

С начала апреля было выявлено более 3,7 тыс. нарушений чистоты и порядка. Так, проверяют состояние детских площадок, газонов, пешеходных дорожек, сходных групп, светильников, скамеек и урн. Нарушения заносят в ведомости, которые затем передаются директорам парков. Министерство довело до директоров всех 184 парков Подмосковья данные о нарушениях.

Также за состоянием парков следят при помощи системы «Безопасный регион» — в парках установлено 1838 камер видеонаблюдения, пишет РИАМО.

Генеральная уборка в парках Подмосковья стартовала в начале апреля. Специалисты ремонтируют резиновое покрытие, устраняют размытие дорожек, моют и красят скамейки и т.д.

9 апреля пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что специалисты подготовили к открытию фонтан «Театральный» у Большого театра в рамках месячника по благоустройству. С помощью щеток тщательно очистили чаши, вазы и другие части сооружения, после чего промыли гранитные и мраморные элементы специальным моющим средством, пишет агентство городских новостей «Москва».

4 апреля в столичной мэрии сообщили, что для летнего сезона в парках Москвы отобрали 54 авторские композиции разных направлений.

Треки различных направлений, включая поп, поп-рок, инди, фолк, соул, хип-хоп и неоклассику, будут звучать в столичных парках летом, отмечает сайт kp.ru.