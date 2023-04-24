Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров прибыл в ООН для участия в заседаниях Совбеза организации
Мир
Венгрия выступила против поставок оружия Украине
Мир
Вучич обвинил Запад в манипуляциях с Косово
Наука и техника
Выход россиян в открытый космос перенесен на начало мая
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Экономика
Стоимость земельных участков в России за год выросла на 20%
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность торговавшей оружием группы в Ярославле
Армия
Минобороны сообщило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в ДНР
Мир
Храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога
Авто
В России выросли цены на новые и подержанные легкие коммерческие автомобили
Общество
ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ сотрудника ЧОПа
Политика
В думу внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы
Мир
МИД КНР заявил о неизменности позиции Пекина по Крыму

В РУДН назвали возможные последствия сильной магнитной бури на Земле

Доцент РУДН Пинаев: магнитная буря может влиять на работу электроники и спутников
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зафиксированная на Земле магнитная буря уровня G4 может повлиять на работу электронной техники, в особенности сложной, а также на спутники. Об этом «Известиям» 24 апреля рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН, кандидат экономических наук Владимир Пинаев.

Он отметил, что возмущение магнитного поля Земли происходит практически постоянно в той или иной степени. Однако уровень G4 означает, что магнитная буря очень сильная. Сильнее только G5 — экстремально сильная магнитная буря.

«Касательно влияния магнитных бурь на технику можно сделать такой вывод — чем более сложная электронная техника, тем больше она подвержена влиянию изменений магнитного поля Земли. Также можно предположить, что с увеличением высоты над Землей влияние может быть выше — например, более сильное влияние будет оказываться на спутники на орбите Земли», — рассказал Пинаев.

Что касается влияния на людей, то, по его словам, в этом вопросе всё очень индивидуально и зависит от чувствительности и здоровья человека.

«Некоторые люди утверждают, что их плохое самочувствие связано с магнитными бурями, но достоверной прямой зависимости пока не выявлено. В настоящее время проводятся исследования о влиянии на человека изменений магнитного поля Земли», — подчеркнул Пинаев.

Буря на сердце: ученые исследовали влияние космоса на здоровье
Возможность гипертонических кризов, инфарктов и инсультов растет во время геомагнитных возмущений

В воскресенье, 23 апреля, в Институте прикладной геофизики сообщили, что на Земле за последние 24 часа была зафиксирована магнитная буря уровня G4, что означает «очень сильная».

Известно, что магнитные бури и северное сияние взаимосвязаны. Оба явления вызваны влиянием частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы. Из-за сильной солнечной активности в воскресенье, 23 апреля, северное сияние могли наблюдать жители всей Центральной России, в том числе в Москве.

В тот же день заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова рассказала, что магнитные бури, как и полярное сияние, не влияют на здоровье человека. По ее словам, об этом свидетельствуют современные исследования.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023