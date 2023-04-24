В РУДН назвали возможные последствия сильной магнитной бури на Земле

Зафиксированная на Земле магнитная буря уровня G4 может повлиять на работу электронной техники, в особенности сложной, а также на спутники. Об этом «Известиям» 24 апреля рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН, кандидат экономических наук Владимир Пинаев.

Он отметил, что возмущение магнитного поля Земли происходит практически постоянно в той или иной степени. Однако уровень G4 означает, что магнитная буря очень сильная. Сильнее только G5 — экстремально сильная магнитная буря.

«Касательно влияния магнитных бурь на технику можно сделать такой вывод — чем более сложная электронная техника, тем больше она подвержена влиянию изменений магнитного поля Земли. Также можно предположить, что с увеличением высоты над Землей влияние может быть выше — например, более сильное влияние будет оказываться на спутники на орбите Земли», — рассказал Пинаев.

Что касается влияния на людей, то, по его словам, в этом вопросе всё очень индивидуально и зависит от чувствительности и здоровья человека.

«Некоторые люди утверждают, что их плохое самочувствие связано с магнитными бурями, но достоверной прямой зависимости пока не выявлено. В настоящее время проводятся исследования о влиянии на человека изменений магнитного поля Земли», — подчеркнул Пинаев.

В воскресенье, 23 апреля, в Институте прикладной геофизики сообщили, что на Земле за последние 24 часа была зафиксирована магнитная буря уровня G4, что означает «очень сильная».

Известно, что магнитные бури и северное сияние взаимосвязаны. Оба явления вызваны влиянием частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы. Из-за сильной солнечной активности в воскресенье, 23 апреля, северное сияние могли наблюдать жители всей Центральной России, в том числе в Москве.

В тот же день заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова рассказала, что магнитные бури, как и полярное сияние, не влияют на здоровье человека. По ее словам, об этом свидетельствуют современные исследования.