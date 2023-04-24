МИД РФ назвал предпочтительным расположение штаб-квартиры ООН в Женеве или Вене

России было бы предпочтительнее, чтобы штаб-квартира ООН располагалась в Женеве или Вене. Об этом 24 апреля заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Мы бы, конечно, предпочли перенести ее куда-то на другую более нейтральную точку, Женеву или Вену, но очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк. Там очень много причин, в том числе у них есть уже недвижимость, им тяжело иметь два представительства, поэтому у них все в Нью-Йорке. Это больше финансово-экономического плана размышления», — сказал он ТАСС.

В настоящее время штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке. У организации также имеются отделения в Женеве, Вене и Найроби.

Ранним утром 24 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.

За день до этого американская сторона отказала в визах российским журналистам, которые должны были прилететь вместе с Лавровым. Захарова назвала это манипулированием темой свободы слова и правами журналистов. Глава МИДа отправился в Нью-Йорк без делегации.

Вопрос о визах для Лаврова и сопровождающих его лиц для участия в Совбезе ООН оставался открытым еще 13 апреля. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщал, что вопрос выдачи документов делегатам из России находится на стадии межведомственного согласования. Кроме того, он добавил, что в Госдепе предупредили о холодном приеме, ожидающем Лаврова в стране.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона негативно относится к пренебрежению США своими обязательствами как страны для размещения штаб-квартиры ООН.

Еще в марте США отказали в выдаче виз ряду делегатов из России, планировавших принять участие в работе группы по информационно-коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Провокации против дипломатов и журналистов из России, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. О начале спецоперации объявил президент России Владимир Путин.