Минобороны РФ в понедельник, 24 апреля, заявило о ликвидации в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) до 60 боевиков так называемого Грузинского легиона, еще 20 получили ранения.

«Уничтоженные боевики «Грузинского легиона» причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Он уточнил, что ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в этом районе также был поражен склад вооружения противника. Кроме того, были уничтожены 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории.

Конашенков также рассказал об уничтожении склада боеприпасов 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).

16 апреля сообщалось, что российские войска поразили пункт временной дислокации «Иностранного легиона» на донецком направлении. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма отметил, что войска Вооруженных сил (ВС) России поразили также пункты дислокации 129-й бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Керамик, 12-го батальона 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Очередино.

За день до этого Конашенков сообщал, что на донецком направлении за сутки украинская армия потеряла более 315 военных и наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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