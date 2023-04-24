Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров прибыл в ООН для участия в заседаниях Совбеза организации
Мир
Венгрия выступила против поставок оружия Украине
Мир
Вучич обвинил Запад в манипуляциях с Косово
Наука и техника
Выход россиян в открытый космос перенесен на начало мая
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Экономика
Стоимость земельных участков в России за год выросла на 20%
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность торговавшей оружием группы в Ярославле
Армия
Минобороны сообщило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в ДНР
Мир
Храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога
Авто
В России выросли цены на новые и подержанные легкие коммерческие автомобили
Общество
ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ сотрудника ЧОПа
Политика
В думу внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы
Мир
МИД КНР заявил о неизменности позиции Пекина по Крыму
Сюжет:

Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ в понедельник, 24 апреля, заявило о ликвидации в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) до 60 боевиков так называемого Грузинского легиона, еще 20 получили ранения.

«Уничтоженные боевики «Грузинского легиона» причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Он уточнил, что ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в этом районе также был поражен склад вооружения противника. Кроме того, были уничтожены 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории.

Конашенков также рассказал об уничтожении склада боеприпасов 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Счет и меч: сколько осталось иностранных наемников на Украине
Эксперты объясняют уменьшение их числа избранной тактикой ВС России

16 апреля сообщалось, что российские войска поразили пункт временной дислокации «Иностранного легиона» на донецком направлении. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма отметил, что войска Вооруженных сил (ВС) России поразили также пункты дислокации 129-й бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Керамик, 12-го батальона 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Очередино.

За день до этого Конашенков сообщал, что на донецком направлении за сутки украинская армия потеряла более 315 военных и наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023