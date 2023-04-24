Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы

Суд признал виновным экс-главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова по всем пунктам обвинения, его приговорили к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщили 24 апреля в судебной инстанции.

Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны под грифом «Совершенно секретно».

Масимов обвинялся следствием в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении власти и должностных полномочий.

Приговор ему вынесен путем частичного сложения наказаний с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Также он лишен званий генералов и всех государственных наград, уточнили в суде.

Касимова задержали в январе 2022 года. До этого экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей.

Протесты в Казахстане начались 2 января того же года. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.