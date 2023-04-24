Вассерман заявил о желании Польши заполучить чужие земли

Польша на протяжении практически всей своей истории пыталась заполучить чужие территории. Об этом 24 апреля заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Таким образом он прокомментировал слова главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что для властей Польши в условиях конфликта на Украине всё более острой становится тема пересмотра границ.

«Польша на протяжении практически всей своей истории пыталась что-нибудь у кого-нибудь оттяпать. Но это каждый раз кончалось плохо прежде всего для самой Польши. Когда на месте Тевтонского ордена возникла Пруссия и Польша попыталась сделать Пруссию таким же вассалом, каким был Тевтонский орден, или вообще включить в свой состав, это кончилось тем, что Пруссия сперва стала полностью независимой от Польши, потом из герцогства превратилась в королевство, а потом это королевство приняло участие в разделе Польши», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее в этот день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что в Варшаве вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной. По его словам, Польша, не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, «черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе». В нынешних обстоятельствах власти Польши решили, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда, отметил зампред Совбеза РФ.

Президент России Владимир Путин еще в декабре 2022 года заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные украинские территории.