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Ученый предупредил о пике солнечной активности

Директор Института космических исследований Петрукович заявил о недоказанности влияния магнитных бурь на человека
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Солнце впервые за 11 лет вышло на пик своей активности, из-за чего в сторону Земли направляются сильные потоки радиации. Об этом член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович рассказал в понедельник, 24 апреля.

«Сейчас мы вступаем в солнечный максимум, который бывает раз в 11 лет, поэтому магнитных бурь становится всё больше — раз в несколько месяцев у нас сообщения о бурях и полярных сияниях», — сказал эксперт в беседе телеканалом «Звезда».

По словам главы института, подобная активность Солнца может повлиять на работу спутников и даже вывести их из строя. Петрукович добавил, что современные спутники оборудованы защитой от солнечной радиации.

«Это как буря на море — все корабли и суда созданы, чтобы ее выдержать. Но периодически бывают какие-то аварии и суда тонут. Так и в космосе случайности бывают», — объяснил он.

Эксперт отметил, что влияние магнитных бурь на человека является до сих пор открытым вопросом. По мнению некоторых ученых, солнечная радиация влияет на внутренние органы человека, другие же опровергают это. Также существуют предположения, что магнитные бури оказывают воздействие на каждого человека по-особенному, так же как и плохая погода.

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Накануне сообщалось, что на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G4, что означает «очень сильная».

По результатам наблюдений, в настоящий момент степень возмущенности магнитного поля Земли равна 4. Это значит, что возможны нарушения в спутниковой и низкочастотной радионавигации, передает НСН. Также полярные сияния могут опуститься до тропиков.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые вызываются вспышками на Солнце. G1 означает слабую бурю, а G5 — экстремально сильную. Они могут длиться от пары часов до нескольких суток.

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