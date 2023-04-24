МИД КНР заявил о неизменности позиции Пекина по Крыму

Руководство Китая уважает суверенитет бывших республик СССР и не меняет своей позиции по Крыму. На это указала официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин в понедельник, 24 апреля.

Так она прокомментировала слова посла КНР в Париже Лю Шайе о том, что Крым исторически был российским и является таковым и в настоящее время.

«Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН», — отметила Мао Нин, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

Мао добавила, что Китай установил «двусторонние отношения дружбы и сотрудничества» с бывшими советскими республиками с момента установления с ними дипломатических отношений, добавив, что некоторые средства массовой информации «искажают» позицию Китая по Украине.

Он добавила, что позиция китайского руководства по украинскому вопросу «ясна и последовательна».

При этом дипломат подчеркнула, что Пекин готов продолжать работать с международным сообществом с целью внесения своего вклада в содействие политическому урегулированию конфликта на Украине.

21 апреля Лю Шайе в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран». Он также отметил, что Крым изначально был российским, а потом генсек КПСС Никита Хрущев подарил его Украине.

В Киеве и странах Балтии осудили посла за эти слова. Бурную реакцию вызвали заявления посла и в Евросоюзе (ЕС). Так, около 80 депутатов Европарламента призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить Лю Шайе персоной нон грата. Об этом написала 23 апреля газета Le Monde со ссылкой на письмо парламентариев.

24 апреля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран — членов ЕС на встрече в Люксембурге обсудят заявление посла Китая. Он также сказал, что на саммите в июне ЕС проведет переоценку отношений с КНР.

В свою очередь политолог Владимир Олейник, комментируя слова посла уточнил, что он рассматривал принадлежность Крыма России в историческом аспекте.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

В Москве неоднократно отмечали, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.