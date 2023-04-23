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Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме

Le Monde: посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Около 80 депутатов Европарламента призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата. Об этом написала газета Le Monde в воскресенье, 23 апреля, со ссылкой на письмо парламентариев.

«В ответ на слова китайского посла во Франции, который во время интервью телеканалу LCI отрицал суверенитет стран, образовавшихся из Советского Союза, почти 80 европейских парламентариев призвали министра иностранных дел не оставаться без ответа», — пишет издание.

Отмечается, что в беседе с LCI посол Лю Шайе заявил, что бывшие советские республики никогда не имели действующего статуса в международном праве, указывая, в частности, на то, что не было «международного соглашения, подтверждающего их статус». Он также отметил, что Крым изначально был российским, а потом генсек КПСС Никита Хрущев подарил его Украине.

«Такие комментарии выходят далеко за рамки приемлемого дипломатического дискурса», — написали парламентарии в письме к главе французского МИДа, добавив, что Китаю или любой другой стране не следует ставить под сомнение суверенитет других.

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Ранее в этот же день сообщалось, что слова посла Китая во Франции о принадлежности Крыма вызвали резкую реакцию Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. После его интервью Латвия и Эстония вызвали китайских послов, а в Киеве отметили, что эти слова противоречат позиции Пекина.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал замечания Лю Шайе относительно международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемыми. Он указал, что Рига ждет официальной реакции Пекина на слова дипломата. Позднее он сказал, что МИД вызвал уполномоченного представителя в делах посольства Китая в Риге для объяснений. Ринкевич подчеркнул, что шаг был согласован с Литвой и Эстонией.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в свою очередь, заявил, что у дипломата либо «очевидные проблемы с географией», либо его точка зрения противоречит позиции Пекина.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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