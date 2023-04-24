Главы МИД ЕС обсудят слова посла Китая о неполном суверенитете постсоветских стран

Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза на встрече в Люксембурге 24 апреля обсудят заявление посла Китая во Франции Лю Шайе о неполном суверенитете постсоветских государств. Об этом заявил журналистам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург.

«Заявления китайского посла о суверенитете и существовании государств, которые раньше были частями Советского Союза, <...> мы будем обсуждать в рамках китайской проблемы», — отметил Боррель.

Он добавил, что на саммите в июне Евросоюз проведет переоценку отношений с КНР.

21 апреля Лю Шайе в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран».

Кроме того, Лю Шайе отметил исторические реалии в вопросе принадлежности Крыма, который исторически был российским. В Киеве и странах Балтии осудили посла за эти слова.

Однако политолог Владимир Олейник уточнил, что посол КНР рассматривал принадлежность Крыма России в историческом аспекте.