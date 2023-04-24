Боррель заявил о неприемлемости высказываний посла КНР во Франции

После письма европарламентариев к министру иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемыми высказывания дипломата о суверенитете стран бывшего СССР, о чем он сообщил 23 апреля.

«Неприемлемые высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, которые стали независимыми с распадом Советского Союза в 1991 году. Евросоюз может только предполагать, что эти заявления не отражают официальную позицию Китая», — написал он в Twitter.

Такую критику посол Лю Шайе вызвал тем, что в интервью французскому телеканалу LCI в пятницу вечером заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран».

Как написала 23 апреля газета Le Monde со ссылкой на письмо европарламентариев, высказывания китайского посла вызвали массу протестов и негодования. Его слова о принадлежности Крыма вызвали резкую реакцию Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.

После его интервью Латвия и Эстония вызвали китайских послов, а в Киеве отметили, что эти слова противоречат позиции Пекина.

В своей реплике посол Лю Шайе отметил исторические реалии в вопросе принадлежности Крыма, который исторически был российским.