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Боррель заявил о неприемлемости высказываний посла КНР во Франции

Жозеп Боррель выразил надежду, что слова Лю Шайе не отражают позицию КНР
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Federico Pestellini
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После письма европарламентариев к министру иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемыми высказывания дипломата о суверенитете стран бывшего СССР, о чем он сообщил 23 апреля.

«Неприемлемые высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, которые стали независимыми с распадом Советского Союза в 1991 году. Евросоюз может только предполагать, что эти заявления не отражают официальную позицию Китая», — написал он в Twitter.

Такую критику посол Лю Шайе вызвал тем, что в интервью французскому телеканалу LCI в пятницу вечером заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран».

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Как написала 23 апреля газета Le Monde со ссылкой на письмо европарламентариев, высказывания китайского посла вызвали массу протестов и негодования. Его слова о принадлежности Крыма вызвали резкую реакцию Латвии, Литвы, Эстонии и Украины.

После его интервью Латвия и Эстония вызвали китайских послов, а в Киеве отметили, что эти слова противоречат позиции Пекина.

В своей реплике посол Лю Шайе отметил исторические реалии в вопросе принадлежности Крыма, который исторически был российским.

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