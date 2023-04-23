Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским

Высказывания посла Китая во Франции Лю Шайе встревожили Париж, сообщил 23 апреля телеканал BFMTV после заявления китайского дипломата о том, что Крым исторически был российским.

В интервью французскому телеканалу LCI в пятницу вечером Лю Шайе заявил, что принадлежность Крыма к какой-либо стране зависит от восприятия проблемы тем или иным человеком.

«Есть история. Крым изначально был в составе России. Именно Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза», — сказал господин Лю.

По мнению китайского дипломата, следует прекратить «придираться» к вопросу о постсоветских границах.

«Сейчас самое первостепенное — остановить, добиться прекращения огня», — сказал он об украинском конфликте.

Высказывание дипломата из КНР вызвало во Франции массу протестов и негодования. Около 80 депутатов Европарламента призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить посла КНР в Париже Лю Шайе персоной нон грата. Об этом написала 23 апреля газета Le Monde со ссылкой на письмо парламентариев.

Ранее в этот же день сообщалось, что слова посла Китая во Франции о принадлежности Крыма вызвали резкую реакцию Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. После его интервью Латвия и Эстония вызвали китайских послов, а в Киеве отметили, что эти слова противоречат позиции Пекина.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.