Посольство РФ сообщило о привлечении саудовских судов к поиску яхты с россиянами
Все свободные суда координационного центра спасения города Джидды в Саудовской Аравии привлечены к поиску пропавшей в Красном море яхты, экипаж которой состоит из трех россиян. Об этом заявил секретарь посольства РФ в Эр-Рияде Андрей Бреховских в воскресенье, 23 апреля.
«На данный момент в координационном центре спасения города Джидды все свободные саудовские суда, которые находятся в портах, задействованы для поисков яхты», — сказал Бреховских в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в этот день сообщалось, что три россиянина пропали в Красном море на судне 30 minutes. Яхта вышла из порта в Саудовской Аравии в ночь на 18 апреля. Экипаж должен был прибыть в Джибути 19 апреля, но этого не произошло.
О случившемся рассказала жена капитана Надежда Расина. Она сообщила, что судно пропало в водах между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Расина отметила, что россияне подали с яхты сигнал о помощи и береговая линия Красного моря знает о потере экипажа.
Чуть позднее она сообщила, что береговая охрана Саудовской Аравии заявила ей, что пропавшее судно находится у пиратов.