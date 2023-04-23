В Саудовской Аравии судно с российским экипажем захватили пираты

Три россиянина пропали в Красном море на судне 30 minutes. Яхта вышла из порта в Саудовской Аравии в ночь на 18 апреля. Экипаж должен был прибыть в Джибути 19 апреля, но этого не произошло, передает телеканал «Известия». О случившемся рассказала жена капитана. Надежда Расина уверена, что яхту с ее мужем захватили пираты.

«Сегодня поступила информация от Саудовской Аравии. С береговой линией связались пираты, просто сообщили, что судно захвачено пиратами. Пока никакой информации о выкупе и о том, живы они или нет, нет», — рассказала жена капитана судна 30 minutes Надежда Расина.

Супруг Натальи был нанят для перегона прогулочного судна. По словам женщины, Саудовская Аравия обещала предоставить спутниковые снимки.

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