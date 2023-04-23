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Меган Маркл попросила прекратить цирк из-за публикации ее переписки с Карлом III

People: Меган Маркл попросила прекратить цирк из-за публикации ее переписки с Карлом III
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pool
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Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл раскритиковала СМИ из-за публикации данных ее переписки с королем Карлом III, в которой были обвинения королевской семьи в расизме. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщило издание People со ссылкой на ее представителя.

«Мы призываем бульварные СМИ и различных королевских корреспондентов прекратить изматывающий цирк, который они одни устраивают», — цитирует его журнал.

По данным The Telegraph, переписка, которая началась между Маркл и королем Карлом III весной 2021 года, содержала в себе «опасения и разговоры о том, насколько темной может быть кожа [Арчи — сына Маркл и принца Гарри], когда он родится». Маркл написала по поводу «бессознательной предвзятости» одного из членов семьи, а король ответил, что переживает «глубокую озабоченность» из-за обвинений в расизме.

Источник издания сообщил, что переписка была теплой по содержанию, однако не смогла избавить королевскую семью от напряжения.

Виндзор против Виндзора: трудности коронации Карла III
Певцы и звезды отказываются участвовать в церемонии, присутствие Гарри и Меган Маркл под вопросом

Ранее, 12 апреля, в Букингемском дворце сообщили, что принц Гарри получил приглашение на коронацию своего отца Карла III. При этом его жена Меган Маркл останется дома с детьми. Прежде чем согласиться, герцог Сассекский приехал поговорить с отцом по душам. Отмечалось, что с обеих сторон есть «готовность и желание помириться».

При этом 7 апреля телеканал Sky News сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл не будут присутствовать на церемонии коронации Карла III. Причиной назывался отказ Букингемского дворца пригласить на мероприятие детей герцогов Сассекских — принца Арчи и принцессу Лилибет.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

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