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Президент Бразилии призвал урегулировать конфликт на Украине дипломатией

Президент Бразилии Силва заявил, что хочет найти третью альтернативу для решения конфликта
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Бразилия не собирается кому-либо угождать своим мнением по конфликту на Украине, ее цель — побудить Москву и Киев к переговорам, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, пишет Reuters 22 апреля.

Силва отреагировал на критику в свой адрес, вызванную его недавними заявлениями о том, что Киеву следует отказаться от притязаний на Крым, признав его российским ради достижения мира на территории Украины. Политик отметил, что Бразилия не намерена кому-либо угождать своей позицией по ситуации вокруг украинского кризиса. По его словам, он осуждает действия российских властей, однако организовать переговоры обеих сторон конфликта необходимо.

«Я хочу найти третью альтернативу (для решения конфликта. — Ред.), которая заключается в построении мира», — уточнил президент в ходе пресс-конференции во время визита в Португалию.

Он также подчеркнул, что не сравнивает Москву и Киев в этом конфликте, поскольку он понимает значение территориальной целостности, но вместе с тем призвал прекратить боевые действия, добавив, что Бразилиа готова к роли посредника в переговорах. Силва указал, что лучше найти выход «за столом», чем продолжать искать выход на поле боя.

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Накануне бразильский лидер заявил, что не поедет ни на Украину, ни в Россию, пока стороны не создадут условий для прекращения конфликта. Силва указал на необходимость «создать группу стран, которые сядут за стол для обсуждения мира на Украине».

Ранее, 17 апреля, министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым отметил, что антироссийские санкции наносят ущерб развивающимся странам. Рестрикции, как подчеркнул бразильский дипломат, не должны применяться «в одностороннем порядке».

Также министры затронули тему украинского конфликта. Бразилия в связи с этим выступила за немедленное прекращение огня и выразила готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

До этого, 14 апреля, президент Бразилии заявлял, что США и Европа должны перестать поощрять конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. По его словам, это первое, что необходимо сделать, чтобы прийти к миру.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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