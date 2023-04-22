Президент Бразилии отказался ехать на Украину и в РФ до появления предпосылок к миру

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что не поедет ни на Украину, ни в Россию, пока стороны не создадут условий для прекращения конфликта. О своем решении бразильский лидер сообщил в субботу, 22 апреля, на пресс-конференции после встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза.

По словам президента Бразилии, необходимо «создать группу стран, которые сядут за стол для обсуждения мира на Украине». Лула да Силва отметил, что Бразилия хочет найти способ установить мир, подчеркнув, что «лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя».

При этом он раскритиковал участие Европейского союза (ЕС) в конфликте, добавив, что Бразилия не хочет выбирать чью-то сторону, приводит слова политика издание Diário de Notícias.

До этого, 17 апреля, министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб развивающимся странам. Рестрикции, подчеркнул бразильский дипломат, не должны применяться «в одностороннем порядке».

Также министры затронули тему конфликта вокруг Украины. Бразилия в связи с этим выступила за немедленное прекращение огня и выразила готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

14 апреля президент Бразилии отмечал, что США и Европа должны перестать поощрять украинский конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. По его словам, это первое, что необходимо сделать, чтобы прийти к миру.

Ранее, в конце марта, правительство Бразилии отказалось подписывать итоговую декларацию «Саммита за демократию», в которой страны-участницы осуждают «агрессию Российской Федерации против Украины» и поддерживают привлечение к ответственности российского президента РФ Владимира Путина.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.