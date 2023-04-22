Президент Финляндии выступил против закрытия консульства РФ на Аландских островах

Президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против идеи о закрытии консульства России на демилитаризованных Аландских островах. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщило издание YLE.

По его словам, государство отреагирует по всем правилам дипломатических норм, если в консульстве будет зафиксирована неприемлемая активность.

«Конечно, если будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, то Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатии», — процитировало издание слова Ниинистё.

Отмечается, что требование о закрытии консульства выдвигали отдельные политики и общественные деятели. Они считают, что представительство РФ в стране якобы ставит под угрозу безопасность республики.

Президент уточнил, что сейчас наблюдения через спутники могут быть гораздо эффективнее физических наблюдений, дополнила «Газета.Ru».

Ранее, 4 апреля, Финляндия приняла решение временно закрыть отделение генконсульства в Петрозаводске. По оценке МИД страны, у государства «пока нет необходимости содержать офис в Петрозаводске, так как основные задачи офиса значительно сокращены».

В середине января МИД Финляндии принял аналогичное решение относительно отделения генконсульства в Мурманске. Тогда отмечалось, что визовый центр Финляндии VFS Global в Мурманске продолжает обслуживать клиентов и россияне по-прежнему могут подавать туда заявления на оформление шенгенских виз. По другим вопросам клиентам предлагается обращаться в генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге.

В прошлом году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала незамедлительный ответ со стороны России в случае, если Финляндия пойдет на закрытие российского генконсульства в городе Турку.

Госсекретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов, в свою очередь, еще в октябре 2022 года сообщал, что РФ со своей стороны не собирается инициировать закрытие консульств и сокращение дипломатов в Европе.