В МИД РФ заявили об отсутствии планов инициировать закрытие консульств в Европе

РФ не собирается инициировать закрытие консульств и сокращение дипломатов в Европе, сообщил в беседе с журналистами госсекретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Не будет, пока таких планов нет», — заявил он в среду, 19 октября.

Дипломат сказал, что о расширении дипломатического присутствия России в странах Запада речи не идет.

«Об увеличении речи точно не идет. У нас и так минимальное сейчас везде количество, а в ряде европейских стран уже просто никакого количества практически не осталось кроме посла и так далее, поэтому там уже некуда уменьшать, только если вообще закрывать», — подчеркнул Иванов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что постепенно будет происходить переориентация сотрудников на более востребованные направления, в первую очередь в Азии, СНГ и Африке.

11 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала незамедлительный ответ со стороны России в случае, если Финляндия пойдет на закрытие российского Ггенконсульства в городе Турку.

В этот же день стало известно о вызове российского посла Сергея Гармонина в МИД Швейцарии. Иных подробностей не приводится.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян, а также высылка российских дипломатов и другие провокационные действия в отношении граждан РФ стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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