Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске

Власти Финляндии приняли решение временно закрыть отделение своего генерального консульства в Мурманске. Об этом 18 января сообщило финское министерство иностранных дел.

«МИД принял решение о временном закрытии мурманского представительства, которое действует при генеральном консульстве в Санкт-Петербурге», — сообщило ведомство.

Временное закрытие представительства означает, что его деятельность будет приостановлена до дальнейшего уведомления.

Представительство Финляндии в Мурманске было создано в 1992 году. В течение 30 лет оно занималось вопросами въезда, а также двусторонними связями и развитием регионального и приграничного сотрудничества.

Отмечается, в настоящее время Финляндия не нуждается в представительстве в Мурманске в связи со значительным сокращением основных задач представительства. При этом другие представительства страны в РФ продолжат свою деятельность.

Визовый центр Финляндии VFS Global в Мурманске продолжает обслуживать клиентов, и россияне по-прежнему могут подавать туда заявления на оформление шенгенских виз. По другим вопросам клиентам предлагается обращаться в генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге.

Ранее, 19 октября 2022 года, госсекретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщал, что РФ со своей стороны не собирается инициировать закрытие консульств и сокращение дипломатов в Европе.

До этого, 10 октября, мэр финского города Турку Минна Арве попросила финское внешнеполитическое ведомство закрыть консульство России в этом городе. В беседе с финскими СМИ она отметила, что в условиях российской специальной военной операции на Украине жителям Турку не нужны туристические визы в Россию, а россияне в Финляндии могут получать помощь в посольстве РФ в Хельсинки.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что РФ незамедлительно ответит в случае, если Финляндия пойдет на закрытие российского генконсульства в городе Турку.