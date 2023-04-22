NYT рассказала о распространении данных Пентагона с февраля прошлого года

Подозреваемый в утечке документов Пентагона Джек Тейшейра публиковал секретные сведения еще с февраля прошлого года. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила The New York Times (NYT).

По данным газеты, чат-группа в Discord, в которой подозреваемый делился, предположительно, информацией Пентагона, насчитывала около 600 участников. Первые документы Тейшейра опубликовал через несколько дней после начала спецоперации на Украине. Параллельно Джек утверждал, что размещает информацию Агентства национальной безопасности, Центрального разведывательного управления и других спецслужб.

«У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников. Привилегии быть в разведывательном подразделении ВВС США», — цитирует сообщения Тейшейры в чате издание. Так он, судя по всему, хотел произвести впечатление на товарищей.

Представители Агентства национальной безопасности и минюста США отказались комментировать новые сведения.

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра был арестован 13 апреля. На следующий день ему предъявили обвинения по двум пунктам: в несанкционированном изъятии засекреченных документов и передаче информации о национальной обороне. По первому пункту Тейшейре грозит до пяти лет тюрьмы. По второму он может получить до десяти лет заключения.

Тогда же The New York Times сообщила, что Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоит от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

В Пентагоне заявили, что утечка секретных документов была преднамеренной. Официальный представитель минобороны США Патрик Райдер не сообщил других подробностей дела, сославшись на тайну следствия.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину.