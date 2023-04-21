Посол России заявил о недовольстве в США самостоятельностью стран Латинской Америки
Проведение самостоятельной политики странами Латинской Америки вызывает отторжение у США, заявил 21 апреля посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
«Любые самостоятельные движения государств, которые находятся на латиноамериканском континенте <...> вызывают реакцию отторжения. Естественно, Вашингтон ценит только то, что является его собственной пропагандой», — сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Бразилию подтвердил стремление Москвы и Бразилиа развивать дружественные отношения и укреплять стратегическое партнерство, добавляет «Газета.Ru».
Ранее, 17 апреля, глава МИД Бразилии Мауру Виейра не согласился с оценкой Белого дома по поводу позиции в украинском конфликте и заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб развивающимся странам.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США поражены тоном высказываний главы МИД Бразилии о конфликте на Украине.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.