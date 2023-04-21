В МИДе заявили об угрозе Дальнему Востоку при эскалации на Корейском полуострове

Дальний Восток может оказаться под угрозой, если ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля. Об этом говорится в статье посла по особым поручениям МИД России Григория Машкова, опубликованной 21 апреля в журнале «Международная жизнь».

«На Корейском полуострове тлеет многолетний очаг напряженности. В последнее время ситуация обостряется на фоне жесткого санкционного давления западных стран, а также постоянных провокаций со стороны Японии и Южной Кореи в отношении КНДР», — отметил Машков.

Он указал, что в ответ Пхеньян укрепляет свой ракетно-ядерный потенциал. Ведутся испытания и демонстрационные пуски ракет.

Вместе с тем, по словам Машкова, в случае выхода ситуации из-под контроля под угрозой могут оказаться территории Дальнего Востока России.

17 апреля Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Отмечается, что учения начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

После этого замглавы МИД России Андрей Руденко обвинил США в обострении ситуации вокруг Корейского полуострова. Он подчеркнул, что Запад вопреки собственным обязательствам отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности.

В феврале заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов подчеркивал, что главной целью военной политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы России, Китаю и Северной Корее.