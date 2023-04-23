Высокий старт: петербуржец намерен побить рекорд по прыжкам из стратосферы

Побить мировой рекорд и создать новый вид космического туризма намерен предприниматель, инженер и спортсмен из Санкт-Петербурга Николас Оксман. В 2026 году он совершит прыжок с парашютом с высоты более 41,5 км . До этого он выполнит серию прыжков с более низкой высоты, первый из которых состоится уже в августе. Спортсмен полагает, что полученный опыт поможет ему привлечь инвестиции и развить бизнес в сфере организации полетов в стратосферу.

Иду на «грозу»

Петербуржец Николас Оксман намерен превысить главное мировое мужское достижение в парашютном спорте –– он готовится совершить прыжок с высоты более 41,5 км. Впервые о своей идее он заявил в 2022-м. Попытку побить мировой рекорд российский спортсмен предпримет в 2026 году. До этого он выполнит серию стратосферных прыжков с более низких высот. Первый из них намечен на август текущего года и будет совершен высоты 13 тыс. метров .

–– Это уже опасный предел риска декомпрессионной болезни (заболевание, возникающее из-за быстрого понижения давления окружающей среды. –– «Известия»), несмотря на то что я буду в высотном снаряжении, гермошлеме и с дыханием кислородом под давлением . Всё, что выше, требует уже либо герметичной гондолы (кабина или корзина, в которой находится экипаж), либо скафандра, и стоит на порядок дороже , –– объяснил Николас Оксман «Известиям» свой выбор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Прыжок с парашютом из стратосферы –– это сложная техническая операция. Она требует длительной подготовки и специального оборудования, которое в своей работе используют высотные летчики и космонавты. За всю историю человечества на такой подвиг решились не более полусотни человек. Последний совершил американец Алан Юстас –– 21 октября 2014 года он прыгнул на Землю в скафандре с высоты 41 422 м . В полете он преодолел звуковой барьер и достиг скорости 1320 км/ч . Примечательно, что женский мировой рекорд принадлежит нашей стране. Его в 1977 году установили спортсменки-парашютистки Нина Пронюшкина и Эльвира Фомичева . Они прыгнули с самолета Ил-76 с высоты 15,7 тыс. м.

Вперед, Россия!

В реализации проекта петербуржцу помогает команда, которая состоит из трех десятков специалистов из разных областей. Это и космическая медицина, воздухоплавание, парашютостроение, авиация, радиосвязь и другие узкие технические сферы . Благодаря их поддержке подготовка идет ударными темпами.

–– Цель нашего проекта заключается в желании привлечь внимание людей к стратосферному туризму . Это направление, которое в ближайшем будущем будет востребовано у любителей необычных путешествий. При этом наша команда рассчитывает занять свою долю на этом рынке , –– объяснил «Известиям» Николас Оксман.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

К этому экстремал добавил, что при подготовке к первому и последующим прыжкам основной упор делается на отработку технологий, которые впоследствии будут применяться для организации безопасных полетов людей в стратосферу .

Также важно вернуть мужской мировой рекорд по высотным прыжкам с парашютом в Россию , считает спортсмен. Лидерство в этой сфере продемонстрирует приоритет нашей страны в передовых технологиях, которые позволяют реализовывать подобные проекты .

Тяжело в учении, легко в бою

Подняться в небо Николас Оксман предполагает на стратостате собственной конструкции. Он представляет собой оболочку из прочного и легкого материала, к которому подвешена открытая гондола –– специальное кресло для стратонавта. В полете будет использован водород . Выбор газа обусловлен тем, что он легче воздуха и не требует дополнительной энергии, чтобы поднять пилота выше плотных слоев атмосферы.

Программа предусматривает подъем до нужной отметки в течение часа. А в обратном направлении стратонавт в свободном падении пролетит 10 км. При этом его скорость достигнет 520 км/ч . После чего оставшиеся 3 км стратонавт спустится на парашюте .

Николас Оксман сейчас проходит ускоренную подготовку по прыжкам с парашютом и воздухоплаванию . В настоящее время он выполнил 35 прыжков и пять часов налета в аэротрубе . Всего разработанная стратонавтом методика подготовки предусматривает 100 прыжков .

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В полете используют специальное снаряжение. Частично это будут проверенные временем образцы советской разработки, специально модифицированные под задачи проекта . Среди них –– высотно-компенсирующий костюм ВКК-6, гермошлем ГШ-6 и спасательный комплект ВМСК-4 . Также в распоряжении экстремала новейшие измерительные приборы и оборудование, разработанные отечественным оборонно-промышленным комплексом .

На этапе подготовки производятся пуски беспилотных стратостатов с целью проверить оборудование , которое впоследствии используют во время прыжка. В частности, в марте на высоту 24 тыс. м отправили изготовленный в России парашютный высотомер . Он продемонстрировал отличную работоспособность в условиях сверхнизких температур и давления и будет использоваться на дальнейших этапах проекта.

Новые решения

При этом для тестов и испытаний снаряжения используются самые необычные методики . Например, чтобы проверить изоляцию термокостюма, стратонавт катался в нем зимой по ночам при самых отрицательных температурах на электросамокате . Николас Оксман отметил, что готовых решений для его проекта в принципе не существует . Все технологии и приспособления он вместе с командой разрабатывают самостоятельно.

–– На рынке вообще нет ничего готового для такого прыжка. Ни кислородных систем, ни аварийных механизмов, ни методик подготовки. Решением этих проблем мы сейчас и занимаемся, –– объяснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Во время прыжка Николас Оксман столкнется с рядом сложностей , считает специалист по высотной физиологии, научный сотрудник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Юрий Емельянов.

–– Это низкая температура окружающей среды, резкие перепады барометрического давления при подъеме и спуске спортсмена и снижение парциального давления кислорода в его организме . Опасность представляет и резкое торможение стратонавта при раскрытии парашюта , –– объяснил эксперт.

Вместе с тем инструктор Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Александра Тюрина отметила, что для успешного выполнения стратосферного прыжка большое значение имеет психологическое состояние спортсмена .

–– Наиболее сложная часть подготовки –– это подготовиться психологически . То есть развить навыки операторской деятельности в условиях стресса: четко, ясно мыслить в состоянии стресса, уметь быстро принимать решения , уметь прогнозировать свои действия и выполнять одновременно несколько задач .