Высокий старт: петербуржец намерен побить рекорд по прыжкам из стратосферы
Побить мировой рекорд и создать новый вид космического туризма намерен предприниматель, инженер и спортсмен из Санкт-Петербурга Николас Оксман. В 2026 году он совершит прыжок с парашютом с высоты более 41,5 км. До этого он выполнит серию прыжков с более низкой высоты, первый из которых состоится уже в августе. Спортсмен полагает, что полученный опыт поможет ему привлечь инвестиции и развить бизнес в сфере организации полетов в стратосферу.
Иду на «грозу»
Петербуржец Николас Оксман намерен превысить главное мировое мужское достижение в парашютном спорте –– он готовится совершить прыжок с высоты более 41,5 км. Впервые о своей идее он заявил в 2022-м. Попытку побить мировой рекорд российский спортсмен предпримет в 2026 году. До этого он выполнит серию стратосферных прыжков с более низких высот. Первый из них намечен на август текущего года и будет совершен высоты 13 тыс. метров.
–– Это уже опасный предел риска декомпрессионной болезни (заболевание, возникающее из-за быстрого понижения давления окружающей среды. –– «Известия»), несмотря на то что я буду в высотном снаряжении, гермошлеме и с дыханием кислородом под давлением. Всё, что выше, требует уже либо герметичной гондолы (кабина или корзина, в которой находится экипаж), либо скафандра, и стоит на порядок дороже, –– объяснил Николас Оксман «Известиям» свой выбор.
Прыжок с парашютом из стратосферы –– это сложная техническая операция. Она требует длительной подготовки и специального оборудования, которое в своей работе используют высотные летчики и космонавты. За всю историю человечества на такой подвиг решились не более полусотни человек. Последний совершил американец Алан Юстас –– 21 октября 2014 года он прыгнул на Землю в скафандре с высоты 41 422 м. В полете он преодолел звуковой барьер и достиг скорости 1320 км/ч. Примечательно, что женский мировой рекорд принадлежит нашей стране. Его в 1977 году установили спортсменки-парашютистки Нина Пронюшкина и Эльвира Фомичева. Они прыгнули с самолета Ил-76 с высоты 15,7 тыс. м.
Вперед, Россия!
В реализации проекта петербуржцу помогает команда, которая состоит из трех десятков специалистов из разных областей. Это и космическая медицина, воздухоплавание, парашютостроение, авиация, радиосвязь и другие узкие технические сферы. Благодаря их поддержке подготовка идет ударными темпами.
–– Цель нашего проекта заключается в желании привлечь внимание людей к стратосферному туризму. Это направление, которое в ближайшем будущем будет востребовано у любителей необычных путешествий. При этом наша команда рассчитывает занять свою долю на этом рынке, –– объяснил «Известиям» Николас Оксман.
К этому экстремал добавил, что при подготовке к первому и последующим прыжкам основной упор делается на отработку технологий, которые впоследствии будут применяться для организации безопасных полетов людей в стратосферу.
Также важно вернуть мужской мировой рекорд по высотным прыжкам с парашютом в Россию, считает спортсмен. Лидерство в этой сфере продемонстрирует приоритет нашей страны в передовых технологиях, которые позволяют реализовывать подобные проекты.
Тяжело в учении, легко в бою
Подняться в небо Николас Оксман предполагает на стратостате собственной конструкции. Он представляет собой оболочку из прочного и легкого материала, к которому подвешена открытая гондола –– специальное кресло для стратонавта. В полете будет использован водород. Выбор газа обусловлен тем, что он легче воздуха и не требует дополнительной энергии, чтобы поднять пилота выше плотных слоев атмосферы.
Программа предусматривает подъем до нужной отметки в течение часа. А в обратном направлении стратонавт в свободном падении пролетит 10 км. При этом его скорость достигнет 520 км/ч. После чего оставшиеся 3 км стратонавт спустится на парашюте.
Николас Оксман сейчас проходит ускоренную подготовку по прыжкам с парашютом и воздухоплаванию. В настоящее время он выполнил 35 прыжков и пять часов налета в аэротрубе. Всего разработанная стратонавтом методика подготовки предусматривает 100 прыжков.
В полете используют специальное снаряжение. Частично это будут проверенные временем образцы советской разработки, специально модифицированные под задачи проекта. Среди них –– высотно-компенсирующий костюм ВКК-6, гермошлем ГШ-6 и спасательный комплект ВМСК-4. Также в распоряжении экстремала новейшие измерительные приборы и оборудование, разработанные отечественным оборонно-промышленным комплексом.
На этапе подготовки производятся пуски беспилотных стратостатов с целью проверить оборудование, которое впоследствии используют во время прыжка. В частности, в марте на высоту 24 тыс. м отправили изготовленный в России парашютный высотомер. Он продемонстрировал отличную работоспособность в условиях сверхнизких температур и давления и будет использоваться на дальнейших этапах проекта.
Новые решения
При этом для тестов и испытаний снаряжения используются самые необычные методики. Например, чтобы проверить изоляцию термокостюма, стратонавт катался в нем зимой по ночам при самых отрицательных температурах на электросамокате. Николас Оксман отметил, что готовых решений для его проекта в принципе не существует. Все технологии и приспособления он вместе с командой разрабатывают самостоятельно.
–– На рынке вообще нет ничего готового для такого прыжка. Ни кислородных систем, ни аварийных механизмов, ни методик подготовки. Решением этих проблем мы сейчас и занимаемся, –– объяснил он.
Во время прыжка Николас Оксман столкнется с рядом сложностей, считает специалист по высотной физиологии, научный сотрудник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Юрий Емельянов.
–– Это низкая температура окружающей среды, резкие перепады барометрического давления при подъеме и спуске спортсмена и снижение парциального давления кислорода в его организме. Опасность представляет и резкое торможение стратонавта при раскрытии парашюта, –– объяснил эксперт.
Вместе с тем инструктор Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Александра Тюрина отметила, что для успешного выполнения стратосферного прыжка большое значение имеет психологическое состояние спортсмена.
–– Наиболее сложная часть подготовки –– это подготовиться психологически. То есть развить навыки операторской деятельности в условиях стресса: четко, ясно мыслить в состоянии стресса, уметь быстро принимать решения, уметь прогнозировать свои действия и выполнять одновременно несколько задач.
Все вышеперечисленные риски Николас Оксман прорабатывает еще на этапе подготовки. В настоящее время команда экстремала производит пробные запуски, отправляя на высоты от 10 до 25 км в беспилотном режиме снаряжение и оборудование, которое будет использовано во время стратосферного прыжка.