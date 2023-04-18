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Синоптики пообещали москвичам тепло и небольшой дождь 18 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь и до 17 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 18 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5.

В Московской области днем ожидается от +13 до +18 градусов, ночью похолодает до +1.

Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 16 апреля спрогнозировал «опережающую свое развитие» теплую погоду в столице на текущей неделе. По словам Вильфанда, Москва будет находиться в теплом секторе антициклона, воздушные массы будут поступать с юга и юго-востока, солнечные лучи же будут «прогревать подстилающую поверхность и передавать тепло в приземные слои воздуха».

15 апреля заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в начале рабочей недели в столице ожидается заметное потепление. Так, ко вторнику температура воздуха может подняться до +18 градусов, а в следующие дни и вовсе достичь отметки в +20 градусов.

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