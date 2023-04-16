В Гидрометцентре заявили о приходе летнего тепла на следующей неделе

В начале рабочей недели в столице ожидается заметное потепление. Об этом 15 апреля сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, ко вторнику температура воздуха может подняться до +18 градусов, а в следующие дни и вовсе достичь отметки в +20 градусов.

Паршина отметила, что в 20-х числах апреля показатели обещают стать едва ли не рекордными: +22...+23 градуса — это уже майская или даже июньская норма.

Кроме того, в ближайшее время обойдется без осадков. Правда, при ясном небе воздух сильнее остывает с наступлением темноты, так что контраст после дневного тепла будет довольно резким (приблизительно +6 градусов ночью).

Ранее Гидрометцентр представил прогноз погоды на 16 апреля для Москвы и области. Ожидаются переменная облачность, без осадков. До 15 градусов тепла днем и местами ночные заморозки до –2 градусов.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России потеплеет до +18 градусов в середине следующей недели.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 16 апреля начнется «постепенное, но уверенное» движение температуры вверх.