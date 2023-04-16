Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 апреля

Переменная облачность, без осадков и до 15 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в воскресенье, 16 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +13…+15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4.

В Московской области днем ожидается от +11 до +16 градусов, ночью похолодает до –2.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер со скоростью 3–9 м/с.

Атмосферное давление составит 759–760 мм ртутного столба.

Ранее, 15 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России потеплеет до +18 градусов в середине следующей недели.

Накануне Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье. Он будет действовать до 21:00 воскресенья, 16 апреля.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 16 апреля начнется «постепенное, но уверенное» движение температуры вверх.

До этого, 13 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и Московской области на Пасху будет ясная и солнечная погода.